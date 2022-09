LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Lodde conquista il pass per Parigi 2024 nello skeet maschile! (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Primo errore per Lodde, 35/36. 17.01 34/34 Lodde, 32/34 Tomecek. E’ vicina la medaglia d’oro per l’azzurro. 17.01 Lodde ancora con un 4 su 4! 34 piattelli colpiti su 34! Altro errore per Tomecek. 17.00 Adesso Lodde e Tomecek si giocano l’oro europeo. E’ il secondo pass olimpico staccato dall’Italia dopo quello di Silvana Stanco nel trap femminile. 16.59 Eliminato Llewellin: per lui c’è la medaglia di bronzo. 16.59 Tomecek fa 29 su 30: secondo pass olimpico alla Repubblica Ceca. 16.58 LUIGI Lodde SUPER!!! 30 SU 30!!! L’ITALIA VOLA ALLE OLIMPIADI DI Parigi 2024!! 16.57 26 su 26 per Lodde, 25 per Tomecek, 24 per Llewellin. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Primo errore per, 35/36. 17.01 34/34, 32/34 Tomecek. E’ vicina la medaglia d’oro per l’azzurro. 17.01ancora con un 4 su 4! 34 piattelli colpiti su 34! Altro errore per Tomecek. 17.00 Adessoe Tomecek si giocano l’oro europeo. E’ il secondoolimpico staccato dall’Italia dopo quello di Silvana Stanco nel trap femminile. 16.59 Eliminato Llewellin: per lui c’è la medaglia di bronzo. 16.59 Tomecek fa 29 su 30: secondoolimpico alla Repubblica Ceca. 16.58 LUIGISUPER!!! 30 SU 30!!! L’ITALIA VOLA ALLE OLIMPIADI DI!! 16.57 26 su 26 per, 25 per Tomecek, 24 per Llewellin. Il ...

zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Cassandro fuori in semifinale Lodde tenta l’assalto alla finale e al pass… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Bacosi e Lodde in semifinale! Iniziano gli shoot off con Cainero Bartolom… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Lodde a quota 97-100 Cassandro 96 in pedana c’è Rossetti. Bacosi c’è Cain… - forzaroma : 58' - Sponda di #Belotti per #Dybala che con rapidità calcia in porta. Il tiro manca un po' di precisione e termina… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Cassandro fa 72 Bacosi chiude a 70 Cainero e Bartolomei a 65 - #Europei… -