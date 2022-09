David_Rossi70 : RT @ilpost: Le uccisioni mirate dell’Ucraina contro i funzionari russi nei territori occupati - ilpost : Le uccisioni mirate dell’Ucraina contro i funzionari russi nei territori occupati - trepolli : @stel1327m @jacopo_iacoboni No non è quello il motivo, anche se sei rimasto a 20 anni fa, ora usano droni e uccisio… -

Limes

Questo embargo, a causa delle migliaia diillegali di palestinesi compiute dalle forze ... Il Consiglio di sicurezza dovrebbe imporre anche sanzioni, come il congelamento dei beni dei ...LONDRA " In gergo militare si chiamano " targeted killings ",: Ayman Al Zawahiri , il capo di al Qaeda colpito da un drone mentre si trovava sul balcone della sua casa - nascondiglio a Kabul, è l'ultimo di una serie di terroristi eliminati dagli ... La guerra di potere in Iraq e i riflessi internazionali Scontri armati a Baghdad con oltre 30 morti. Segnalati incidenti anche a Bassora. Chi è al Sadr. La lotta tra le fazioni tra legami religiosi, tribali e clientelari. I riflessi in tutto il Medio Orien ...Ci sono voluti quasi quattro mesi, ma lunedì le Forze di Difesa israeliane hanno diffuso le conclusioni della loro indagine sull’uccisione della giornalista Shireen Abu Akleh: conclusioni – scrive Amo ...