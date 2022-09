La macabra ironia di Libero sulla morte della Regina Elisabetta II

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 9 settembre 2022) Una mancanza di tatto che non è un novità. All’indomani dell’ufficialità, tutti i giornali di tutto il mondo hanno omaggiato la memoriamonarca britannica dedicando stupende prime pagine corredate da fotografie che raccontano la sua storia e la sua vita. E anche in Italia è successo tutto ciò, ma una testata ha deciso di offrire ai suoi lettori una “lettura”mente ironica utilizzando un gioco di parole, una crasi, tra il nomee la Brexit, il processo che ha portato la Gran Bretagna a uscire dall’Unione Europea. Di quale giornale stiamo parlando? Ovviamente diquotidiano che, a nove colonne, ha titolato «Elisabrexit». LEGGI ANCHE > Come la ...