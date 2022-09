(Di venerdì 9 settembre 2022)di Conference League ha offerto uno spettacolo indecente. Non sul campo, dove alla fine la partita si è giocata ed è finita 1 a 1. Sugli spalti, invece. Dove ci sono stati gravissimi scontri tra gli ultras, con feriti anche gravi. Ne scrive la stampa internazionale.riferisce che a finei feriti erano almeno una trentina. Ed è difficile stabilire se a rimanere feriti siano stati proprio quelli che il giornale francese definisce «piantagrane». E che il rinvio della partita, posticipata di quasi un’ora, era inevitabile. Non è stato fatto perché non c’erano date disponibili per rigiocarla. Secondo Favre, il tecnico del, è stato giusto così. Non è della stessa idea, che intanto scrive che si poteva fare di più ...

napolista : Incidenti Nizza-#Colonia, L’Equipe: «il #Nizza e le autorità sapevano che era una serata a rischio» Circa trenta f… - dafallerini : RT @mvcalcio: Incidenti prima del match del Nizza, un tifoso cade da 5 metri ed è gravissimo. Ma come si fa a rischiare la vita allo stadio… - mvcalcio : Incidenti prima del match del Nizza, un tifoso cade da 5 metri ed è gravissimo. Ma come si fa a rischiare la vita a… - RobertoJ10ADP : Ma dei gravissimi incidenti tra i tifosi del Nizza e del Colonia, il “Sig.” Ceferin cosa ne pensa? #CeferinOut -

...prima dell'inizio del match di conferenze league trae Colonia . Gli ultrà delle due squadre si sono scontrati fin da prima dell'inizio della partita, facendo registrare gravi. Un ...(FRANCIA) - Pesanti scontri tra tifosi prima del match del Gruppo D di Conference League trae Colonia all'Allianz Arena, finito 1 - 1 dopo lo slittamento di un'ora del fischio d'inizio. Il bilancio, secondo 'Nice Matin' è di almeno 18 ...Nizza-Colonia, violenti scontri in Francia prima dell'inizio del match. Sette feriti, un tifoso tedesco in gravi condizioni [VIDEO] ...Scene terribili in Conference League. La Uefa ha preferito non annullare l’incontro per timore di altri incidenti. Fischio di inizio rinviato Gravi incidenti in Conference League tra gli ultras del Co ...