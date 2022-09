"Il sesso a 90 anni? Ho poco tempo, quindi...". Sandra Milo, la confessione più che intima (Di venerdì 9 settembre 2022) Com'è il sesso a quasi 90 anni? Sandra Milo sostiene di non saperlo, semplicemente perché non ne ha il tempo. Ironica e (molto) auto-ironica, un po' naif, sincera: intervistata dal Corriere della Sera, l'attrice 89enne, storica musa di Federico Fellini, icona di sensualità italica e protagonista del nostro cinema tra anni 50 e 60 è semplicemente instancabile. Protagonista dello show al femminile Quelle brave ragazze insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti, sembra oggi avere testa e cuore solo per il lavoro. Di certo, invece, l'attività sotto le lenzuola può aspettare: "No, adesso no. Il sesso senza amore non è che mi interessi molto. L'amore ha bisogno di cure e io non voglio un amore di seconda mano. E poi non ho molto tempo per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Com'è ila quasi 90sostiene di non saperlo, semplicemente perché non ne ha il. Ironica e (molto) auto-ironica, un po' naif, sincera: intervistata dal Corriere della Sera, l'attrice 89enne, storica musa di Federico Fellini, icona di sensualità italica e protagonista del nostro cinema tra50 e 60 è semplicemente instancabile. Protagonista dello show al femminile Quelle brave ragazze insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti, sembra oggi avere testa e cuore solo per il lavoro. Di certo, invece, l'attività sotto le lenzuola può aspettare: "No, adesso no. Ilsenza amore non è che mi interessi molto. L'amore ha bisogno di cure e io non voglio un amore di seconda mano. E poi non ho moltoper ...

Al71388932 : RT @MTFed71: Iscrizione scuola primaria. A parte la richiesta di ciclo vaccinale completo e questa è già discriminazione, si opta per il s… - wherethoudiest : RT @HuertDeAuteuil: Se 50 anni fa avessero insegnato ai bimbi che esistono coppie dello stesso sesso, oggi non staremmo a discutere di uomi… - Sweet_Anemone : RT @HuertDeAuteuil: Se 50 anni fa avessero insegnato ai bimbi che esistono coppie dello stesso sesso, oggi non staremmo a discutere di uomi… - sono_permalosa : RT @HuertDeAuteuil: Se 50 anni fa avessero insegnato ai bimbi che esistono coppie dello stesso sesso, oggi non staremmo a discutere di uomi… - ireacela : RT @HuertDeAuteuil: Se 50 anni fa avessero insegnato ai bimbi che esistono coppie dello stesso sesso, oggi non staremmo a discutere di uomi… -