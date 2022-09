Il Pd arruola Bello Figo sul palco | il rapper che riempie le donne di volgarità E le femministe silenti

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 settembre 2022) Quelli che la Meloni è contro le… Scusate, ma non era la sinistra a blaterare che con lei primo ministro i diritti delleandrebbero a farsi benedire? No, perché allora spieghino nel Pd perché ci saràil prossimo 11 settembre al District Festival di Legnano, evento sostenuto e patrocinato dall’amministrazione comunale di centrosinistra, nelle persone del sindaco dem Lorenzo Radice e dell’assessore alla Cultura Guido Bragato. Boh. Il cantante di origini ghanesi, al secolo Paul Yeboah, nei suoi brani non è che legodano di buona fama. Ecco qualche perla dai suoi brani: un pezzo abbastanza esplicito già nel titolo Tro**o a facoltà:«Mi ci vuole un ca*** di ricambio/ Eh spinge bene perché questa fa anche la ballerina in discoteca/ ...