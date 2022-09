Il David di Michelangelo brilla di nuova luce grazie a Enel X

lellinara : RT @mariobianchi18: Il #9settembre 1501 #Michelangelo inizia a lavorare al blocco di marmo da cui trasse il #David, simbolo assoluto della… - adelestancati : RT @mariobianchi18: Il #9settembre 1501 #Michelangelo inizia a lavorare al blocco di marmo da cui trasse il #David, simbolo assoluto della… - RaiTelevideo : ??#Accaddeoggi #9settembre 1501 - #Michelangelo inizia a lavorare per la pri… - crociangelini : RT @mariobianchi18: Il #9settembre 1501 #Michelangelo inizia a lavorare al blocco di marmo da cui trasse il #David, simbolo assoluto della… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: L'#8settembre 1514 il #David di Michelangelo (ricompensato con 400 fiorini) è posizionato davanti a Palazzo Vecchio. L'… -

FirenzeToday

Lunedì 12 settembre nella Tribuna della Galleria dell'Accademia di Firenze i Lunedì 12 settembre nella Tribuna della Galleria dell'Accademia di Firenze ildibrillerà di una nuova luce. L'evento "Luci sul" conclude il progetto, promosso da Enel e realizzato ex novo da Enel X, per dotare le opere del museo di una perfetta e ...A partire dal primo libro del 1994, 'Un occhio su. Le tombe dei Medici nella Sagrestia ... alle celebri immagini delfotografato, come mai prima di allora, nella sua piena sensualità. 8 settembre 1504 veniva inaugurato il David di Michelangelo: le curiosità sulla sua storia In assenza di social avevi un solo modo per fare il pieno di "like": creare dei capolavori. Come nel caso dell'iconico David di Michelangelo Buonarroti.Il “Trio David“ – composto da Gloria Santarelli al violino, Maria Taglioni alla viola e Tommaso Castellano al violoncello – affiancato per l’occasione dal pianista Andrea Di Marzio animerà – domani, o ...