“Ha sbagliato…” | Donnarumma-PSG | annuncio ufficiale e tifosi increduli

Giusto oche sia, questa è la realtà. Da mesi nessuno parla più con Leao e i suoi ... Siamo parecchio distanti dai casie Kessie, per i quali Maldini fece decine di incontri, ...' Non farò turnover, non sono quel tipo di allenatore.è giovane e spesso la gente lo dimentica. Haun'uscita ma ha fatto due parate decisive. Ne abbiamo parlato. Non voglio che un errore condizioni i giudizi' . L'allenatore del Psg, ...