EdemiodOrteip : Federica Pellegrini 'Un figlio? Presto, voglio sentire cosa si prova ad avere la pancia'. Prova a chiedere a Vaness… - zazoomblog : Federica Pellegrini: «Un figlio? Presto voglio sentire cosa si prova ad avere la pancia» - #Federica #Pellegrini:… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Federica Pellegrini: «Vorrei un figlio subito. E sentire cosa si prova ad avere la pancia» - zazoomblog : La rivelazione di Federica Pellegrini che non ti aspetti: “Sono stata tradita in modo sistematico” - #rivelazione… - EnricoCaiano : RT @7Corriere: Domani su @7corriere l'intervista di Candida Morvillo (@CandidaMorvillo ) a Federica Pellegrini (@mafaldina88 ) https://t.co… -

si racconta per la prima volta dopo il matrimonio con Matteo Giunta e questa volta sembra voler affrontare seriamente il tema maternità . 'Voglio sentire cosa si provi ad avere la ...e l'amore per Matteo Giunta: 'Combaciamo bene sia nello sport sia nella vita', in occasione di un'intervista al Corriere della Sera , svela la sua vita dopo il ...Federica Pellegrini si racconta per la prima volta dopo il matrimonio con Matteo Giunta e questa volta sembra voler affrontare seriamente il tema maternità.Dopo l'addio alle piscine e ad una carriera che l'ha consegnata alla storia dello sport italiano consacrandola come la Divina del nuoto azzurro, Federica Pellegrini sta esplorando la sua nuova vita, ...