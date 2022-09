“Europa, così non va”. Pure il Pd è preoccupato da Bruxelles sul gas (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella puntata del 9 settembre di Controcorrente si discute sul mancato accordo nell'Unione europea riguardo la guerra del gas con la Russia. Ospite del talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili è Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Partito Democratico: “Il no più netto arriva da Orban. Quindi non si può equiparare il no di Orban alle perplessità degli altri paesi sul tetto al prezzo del gas. Questa vicenda dimostra che o in futuro avremo un'Europa più federale e meno intergovernativa o altrimenti l'Europa non ce la farà. Questo è un grande tema della campagna elettorale, che non è ancora emerso, noi vogliamo un'Europa che abbia una politica comune su questioni fondamentali, dentro le quali l'Italia da sola non va da nessuna parte. Penso all'energia, alla politica estera, quella di difesa, quella migratoria. Nella ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella puntata del 9 settembre di Controcorrente si discute sul mancato accordo nell'Unione europea riguardo la guerra del gas con la Russia. Ospite del talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili è Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Partito Democratico: “Il no più netto arriva da Orban. Quindi non si può equiparare il no di Orban alle perplessità degli altri paesi sul tetto al prezzo del gas. Questa vicenda dimostra che o in futuro avremo un'più federale e meno intergovernativa o altrimenti l'non ce la farà. Questo è un grande tema della campagna elettorale, che non è ancora emerso, noi vogliamo un'che abbia una politica comune su questioni fondamentali, dentro le quali l'Italia da sola non va da nessuna parte. Penso all'energia, alla politica estera, quella di difesa, quella migratoria. Nella ...

