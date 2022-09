Estate 2022, record di caldo in Europa (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) - Questa Estate l'Europa ha battuto i record precedenti di temperatura, con lunghi periodi soleggiati che hanno causato condizioni di caldo torrido e siccità in gran parte del continente. La conferma arriva dalla Commissione europea, che ha dichiarato che le temperature medie da giugno ad agosto sono state di 0,4 gradi Celsius più alte quest'anno rispetto al precedente record stabilito soltanto l'anno scorso. Nel solo mese di agosto, il precedente record mensile del 2018 è stato superato di 0,8 C. Segno di un cambiamento climatico ormai inesorabile. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) - Questal'ha battuto iprecedenti di temperatura, con lunghi periodi soleggiati che hanno causato condizioni ditorrido e siccità in gran parte del continente. La conferma arriva dalla Commissione europea, che ha dichiarato che le temperature medie da giugno ad agosto sono state di 0,4 gradi Celsius più alte quest'anno rispetto al precedentestabilito soltanto l'anno scorso. Nel solo mese di agosto, il precedentemensile del 2018 è stato superato di 0,8 C. Segno di un cambiamento climatico ormai inesorabile.

