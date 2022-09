Docente non vaccinata, sospesa e senza stipendio, adesso rientra in classe: “rifarei tutto, nonostante la poca solidarietà dei colleghi” (Di venerdì 9 settembre 2022) Roberta Salimberti, Docente di Lettera presso una scuola media di Ancora, parla con l'ANSA della sua esperienza di Docente che si è rifiutata di sottoporsi al vaccino e di conseguenza è stata sospesa senza stipendio. "Con sofferenza e sacrifici, ma ho vinto la battaglia restando salda nei miei principi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022) Roberta Salimberti,di Lettera presso una scuola media di Ancora, parla con l'ANSA della sua esperienza diche si è rifiutata di sottoporsi al vaccino e di conseguenza è stata. "Con sofferenza e sacrifici, ma ho vinto la battaglia restando salda nei miei principi". L'articolo .

