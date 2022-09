De Luca | su opere pubbliche aumento costi del 30%

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 9 settembre 2022) “Lavoriamo sugli investimenti per le, affrontando l’emergenza per l’di almeno il 30% deidi produzione e materie prime. Il piano sui nostri cantieri hanno tutti quadri economici divenuti insufficienti, dobbiamo mettre piu’ risorse per le gare a cui le imprese partecipino”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo Desull’appuntamento Facebook del venerdi’ sottolienando che “abbiamo bandito le gare ma le imprese non hanno partecipato perche’ le somme offerte non avevano guadagni accetabili. E quindi servono maggiori investimenti per trovare le imprese”. Deha ricordato tra le trasformazioni previste “l’intervento a Napoli in Piazza Garibaldi, con l’interramento della stazione della Circumvesuviana, la realizzazione del centro intermodale ...