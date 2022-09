Ascolti TV 8 settembre 2022, record Speciale Tg1: Reazione a Catena cancellata improvvisamente (Di venerdì 9 settembre 2022) Giornata memorabile quella di ieri 8 settembre 2022, interessata dalla morte della Regina Elisabetta che ha stravolto il palinsesto di Rai 1, incidendo anche negli Ascolti tv. Se fino al tardo pomeriggio la Rai ha potuto proseguire con la sua normale programmazione, ad un certo punto la situazione si è capovolta completamente. L'edizione straordinaria del Tg1 ha cancellato improvvisamente Reazione a Catena ed ha bloccato la messa in onda di Techetechetè e della fiction ‘Purché finisca bene'. Anche Canale 5 ha stravolto il proprio palinsesto cancellando ‘Andiamo a Quel Paese' per far spazio all'edizione straordinaria del Tg5. Ascolti TV ieri 8 settembre, record per lo Speciale Tg1 nell'Access La Maggioni è andata ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 settembre 2022) Giornata memorabile quella di ieri 8, interessata dalla morte della Regina Elisabetta che ha stravolto il palinsesto di Rai 1, incidendo anche neglitv. Se fino al tardo pomeriggio la Rai ha potuto proseguire con la sua normale programmazione, ad un certo punto la situazione si è capovolta completamente. L'edizione straordinaria del Tg1 ha cancellatoed ha bloccato la messa in onda di Techetechetè e della fiction ‘Purché finisca bene'. Anche Canale 5 ha stravolto il proprio palinsesto cancellando ‘Andiamo a Quel Paese' per far spazio all'edizione straordinaria del Tg5.TV ieri 8per loTg1 nell'Access La Maggioni è andata ...

Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #8settembre ?? - occhio_notizie : Ascolti tv giovedì 8 settembre 2022: Speciale Regina Elisabetta vince contro The Queen? #ascoltitv #datiauditel - darkap89 : RT @Tele_nauta: Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di giovedì 8 settembre Le edizioni straordinarie dei telegiorn… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di giovedì 8 settembre Le edizioni straordinarie dei t… - MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 8 settembre 2022: vince lo Speciale Tg1 sulla Regina, bene The Queen e Fbi #ascoltiTV -