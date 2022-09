Amici 22, allievo dello scorso anno entra nel cast dei professionisti (Di venerdì 9 settembre 2022) Un allievo di Amici 21 tornerà nella scuola di Maria De Filippi anche quest’anno, ma con un ruolo diverso: sarà infatti nel cast dei ballerini professionisti. Stiamo parlando di Michele Esposito, il ballerino di classico che lo scorso anno ha vinto la sezione ballo e che per molti era già al livello dei professionisti. dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 22, svelate le sorti di Mattia Zenzola: ci sarà oppure no? Amici 22, svelate le sorti di Mattia Zenzola: ci sarà oppure no? Il ballerino, che lo scorso anno dovette lasciare Amici per un ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 settembre 2022) Undi21 tornerà nella scuola di Maria De Filippi anche quest’, ma con un ruolo diverso: sarà infatti neldei ballerini. Stiamo parlando di Michele Esposito, il ballerino di classico che loha vinto la sezione ballo e che per molti era già al livello deistesso argomento potrebbe interessarti anche…22, svelate le sorti di Mattia Zenzola: ci sarà oppure no?22, svelate le sorti di Mattia Zenzola: ci sarà oppure no? Il ballerino, che lodovette lasciareper un ...

