Alberto Matano ‘retrocesso’? Torna al Tg: l’annuncio in diretta (Di venerdì 9 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alberto Matano Torna al Tg1? l’annuncio durante La Vita in diretta lascia sorpresi i telespettatori: sta per cambiare tutto, ecco perché. Il conduttore de La Vita in diretta è Tornato in onda in anticipo rispetto ai piani iniziali, così come è successo per molte altre trasmissioni. Alberto Matano ha ricominciato la sua avventura in Rai Leggi su youmovies (Di venerdì 9 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al Tg1?durante La Vita inlascia sorpresi i telespettatori: sta per cambiare tutto, ecco perché. Il conduttore de La Vita into in onda in anticipo rispetto ai piani iniziali, così come è successo per molte altre trasmissioni.ha ricominciato la sua avventura in Rai

VeraEllenWoods : RT @Iperborea_: Mia madre convinta che sia morta non per tutti gli indizi disseminati ma perché Alberto Matano è vestito di scuro, io non,… - mao59 : 9 settembre buon compleanno al giornalista, autore e conduttore televisivo Alberto Matano. ??????? #AlbertoMatano - AlessandraOOOO : @twittaminemo Ciao! Tantissimi auguri di Buon Compleanno ?????????? al bravissimo Alberto Matano. ?? - twittaminemo : #AccaddeOggi #9Settembre Tanti auguri ad Alberto Matano per il suo compleanno - laziopress : PAGELLE – Vecino e Luis Alberto matano il Feyenoord. Buona prestazione per Hysaj, sfortunato Ciro… -