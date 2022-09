(Di venerdì 9 settembre 2022)ha reso vacanti i titoli “trios” e il titolo mondiale in seguito alla ressa verificatasi nel backstage AEW, dopo le dichiarazioni di CM Punk alla conferenza stampa post-All Out. Ricordiamo che Punk ha lanciato accuse di fuoco a Kenny Omega, gli Young Bucks, Adam Page e Colt Cabana. Di quest’ultimo, ha dileggiato il suo avere un conto bancario cointestato con la madre, alludendo al fatto che fosse aiutato economicamente dalla donna. Un colpo basso L’affermazione sul conto cointestato ha diviso i fans, tra chi ha sostenuto Punk e chi, invece, ha visto in tale accusa nulla di “esecrabile”. Nella fattispecie, l’ex annunciatore della WCW Mark Madden, ha commentato così sui social le dichiarazioni di Punk: “Da quando in qua condividere il conto bancario con la mamma è un grosso problema? Io ne ho uno in condivisione con mia madre ...

Zona_Wrestling : AEW: Kevin Nash prende in giro Tony Khan perché 'usa i soldi del padre' per coprire le spese… - miicch : Mencionaron el tuit de Kevin Nash hahhahahhhaha, amo un chingo a Kenny -

