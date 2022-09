8 borse di studio per il Master BIM Uniud finanziate da Cimolai Spa (Di venerdì 9 settembre 2022) Cimolai Spa finanzia 8 borse di studio, del valore di 2.000 euro ciascuna, a favore degli iscritti al Master BIM (Building Information Modeling) di I livello che partirà il prossimo ottobre presso l’Università di Udine. Il percorso formativo è riservato ai possessori di laurea almeno triennale, e ha l’obiettivo di formare esperti nel settore delle tecnologie BIM, in grado di operare con tecniche di modellazione informatizzata e di gestione elettronica dei progetti, con competenze nel campo del rilievo avanzato con strumentazione digitale 3D. Al termine del percorso formativo gli studenti potranno essere selezionati per l’inserimento in azienda all’interno dell’Ufficio Tecnico, diretto dall’Ing. Ennio Picco, attualmente composto da 150 professionisti. Le domande di ammissione possono essere presentate entro le ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 settembre 2022)Spa finanzia 8di, del valore di 2.000 euro ciascuna, a favore degli iscritti alBIM (Building Information Modeling) di I livello che partirà il prossimo ottobre presso l’Università di Udine. Il percorso formativo è riservato ai possessori di laurea almeno triennale, e ha l’obiettivo di formare esperti nel settore delle tecnologie BIM, in grado di operare con tecniche di modellazione informatizzata e di gestione elettronica dei progetti, con competenze nel campo del rilievo avanzato con strumentazione digitale 3D. Al termine del percorso formativo gli studenti potranno essere selezionati per l’inserimento in azienda all’interno dell’Ufficio Tecnico, diretto dall’Ing. Ennio Picco, attualmente composto da 150 professionisti. Le domande di ammissione possono essere presentate entro le ...

