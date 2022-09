Venezia 2022: Hugh Jackman, Vanessa Kirby e Laura Dern infiammano l’ottavo red carpet (Di giovedì 8 settembre 2022) Ottava giornata di red carpet per la Mostra del Cinema di Venezia 2022. Atteso il cast di The Son che brilla sul tappeto rosso grazie a Hugh Jackman, Vanessa Kirby e Laura Dern. Siamo sempre più vicini al grande finale, ma la Mostra del Cinema di Venezia 2022 non affievolisce il suo charme. Sull’ottavo red carpet arrivano altre star internazionali, tra cui Hugh Jackman che sottolinea ancora una volta il suo fascino hollywoodiano in semplicissimo smoking. Al suo fianco brillano le colleghe Vanessa Kirby e Laura Dern, tutti schierati per presentare in anteprima il film ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 settembre 2022) Ottava giornata di redper la Mostra del Cinema di. Atteso il cast di The Son che brilla sul tappeto rosso grazie a. Siamo sempre più vicini al grande finale, ma la Mostra del Cinema dinon affievolisce il suo charme. Sulredarrivano altre star internazionali, tra cuiche sottolinea ancora una volta il suo fascino hollywoodiano in semplicissimo smoking. Al suo fianco brillano le colleghe, tutti schierati per presentare in anteprima il film ...

