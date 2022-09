Teletubbies | un reboot in arrivo su Netflix

(Di giovedì 8 settembre 2022)ha annunciato l'uscita di undei, popolare show per bambini della BBC andato in onda per diciannove anni. Lo scorso mercoledìha annunciato una serie di programmi per bambini in, tra cui ildei, il quale farà il debutto nella piattaforma streaming a novembre. Lo show è andato in onda per un totale di nove stagioni nel corso di 19 anni, prima dal 1997 al 2001 e poi dal 2015 al 2018. Creato originariamente dalla BBC, il programma è incentrato su quattro personaggi colorati chiamati, ognuno dei quali presenta una televisione nella pancia, un'antenna bizzarra in testa, e comunica con suoni senza senso. Durante il suo periodo d'oro, la serie ha vinto numerosi …

Tuonovoltaico : Netflix, senti: Se ci vuoi proporre un reboot dei Teletubbies hai la nostra benedizione ma a patto: - Ci sia sangu… - Il_Nerdastro : Non è uno Scherzo. Ripeto, non è uno scherzo: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po torneranno in un reboot dei… -

