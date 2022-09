Ricky Martin | guerra in famiglia | ' Ha denunciato il nipote' Ecco perché

toscamanu : RT @stelledelwebnew: Buon compleanno al bellissimo Jwan Yosef?? Tutti lo conoscono come marito di Ricky Martin ma in pochi sanno che Jwan è… - toscamanu : @lucinhalima61 @ricky_martin @billboard @ReikMx tutto bene.... - toscamanu : @lucinhalima61 @ricky_martin @billboard @ReikMx Buona sera ciao... - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Ricky Martin chiede 20 milioni di danni al nipote che lo aveva accusato di molestie sessuali - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Ricky Martin chiede 20 milioni di danni al nipote che lo aveva accusato di molestie sessuali -

Gay.it

, aria pesantissima in famiglia: il cantante portoricano ha deciso di denunciare il nipote , Dennis Yadiel Sanchez. Le accuse sono gravissime e c'è anche una richiesta di risarcimento ...di Redazione Spettacoli Il cantante portoricano vuole essere risarcito di 20 milioni di euro per i danni di immaginetornerà in tribunale. Ma questa volta è proprio il cantante portoricano a puntare il dito. In passato era stato accusato di molestie sessuali ed incesto da Dennis Yadiel Sanchez, figlio ... Ricky Martin, il dolcissimo messaggio d'amore social a Jwan Yosef - Gay.it Ricky Martin, aria pesantissima in famiglia: il cantante portoricano ha deciso di denunciare il nipote, Dennis Yadiel Sanchez. Le accuse sono gravissime e c'è anche una richiesta ...Ricky Martin ha richiesto un risarcimento di milioni di dollari al nipote, per le false accuse di molestie mosse contro la sua persona.