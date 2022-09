Quando la regina Elisabetta II rimproverò Berlusconi al G20: «Ma perché deve urlare così?» – Il video (Di giovedì 8 settembre 2022) Era il 2009. Alla vigilia del G20 i più importanti leader del mondo posavano composti per la foto di rito, a Buckingham Palace. Allo scomporsi del gruppo, si levò la voce inconfondibile di Silvio Berlusconi, che urlò: «Mister Obama!». La regina Elisabetta II si voltò e lo rimproverò: «Ma perché deve urlare così?», disse, provocando le risate dei presenti. La scena venne ripresa dalle telecamere ufficiali e venne ripresa da numerose testate. Tanto che Buckingham Palace sentì il bisogno di intervenire, smentendo che la regina fosse stata infastidita dall’atteggiamento di Berlusconi: «C’era un clima gaio, non c’è stata alcuna gaffe od offesa», sottolineò un comunicato ufficiale. Oggi, il Cavaliere si unisce ai messaggi ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Era il 2009. Alla vigilia del G20 i più importanti leader del mondo posavano composti per la foto di rito, a Buckingham Palace. Allo scomporsi del gruppo, si levò la voce inconfondibile di Silvio, che urlò: «Mister Obama!». LaII si voltò e lo: «Ma?», disse, provocando le risate dei presenti. La scena venne ripresa dalle telecamere ufficiali e venne ripresa da numerose testate. Tanto che Buckingham Palace sentì il bisogno di intervenire, smentendo che lafosse stata infastidita dall’atteggiamento di: «C’era un clima gaio, non c’è stata alcuna gaffe od offesa», sottolineò un comunicato ufficiale. Oggi, il Cavaliere si unisce ai messaggi ...

