Piccinini | «Ieri ho cenato con Spalletti | non ha ancora digerito le critiche per il turnover col Lecce»

Il giornalista Sandro Piccinini, al commento di Napoli-Liverpool nella serata di Ieri, è intervenuto a Radio Crc durante la trasmissione "Si Gonfia la Rete", ed ha annunciato di essere stato a cena con Spalletti dopo la partita. Di seguito le sue parole riportate da Tuttomercatoweb. «La cena con Spalletti è stata piacevole, c'è stata solo una piccola controindicazione perché è finita dopo le 3! Scherzi a parte è stata una serata molto piacevole. Il tecnico si è rilassato, nel post partita non aveva ancora digerito le critiche per il turnover contro il Lecce, l'uomo ha un carattere non facile, ma era soddisfatto. Gli ho fatto notare che il Napoli ha fatto una grande figura in campo internazionale e come allenatore, credo che ...

