Pallone d’Oro 2022 | cerimonia il 17 ottobre a Parigi | ai vincitori anche un premio speciale

La cerimonia dell'assegnazione del Pallone d'Oro 2022, il 66° della storia, si terrà a Parigi il 17 ottobre. La novità di quest'edizione riguarda i "Non-fungible token': i vincitori riceveranno infatti una copia digitale del trofeo sotto forma di Nft. Gli organizzatori hanno spiegato che "il trofeo virtuale sarà unico in termini di metadati e ancorato alla blockchain": in sostanza si tratterà di un riconoscimento unico, non falsificabile, la cui proprietà del titolare è certificata. Ricordiamo che oltre al Pallone d'Oro, sia maschile che femminile, gli altri tre premi assegnati saranno il Trofeo Kopa (migliore speranza), il Trofeo Yashin (miglior portiere) e il Trofeo Mueller (miglior attaccante).

Calcio: Pallone d'Oro 2022, vincitori avranno anche copia NFT La prima volta dei 'Non - fungible token' per un premio arriva al riconoscimento piu' famoso del calcio: i vincitori del Pallone d'Oro 2022 riceveranno infatti anche una "copia digitale" del loro trofeo sotto forma di Nft, durante la consegna del premio individuale più prestigioso al mondo del calcio per l'edizione 2022.