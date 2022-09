Morta la Regina Elisabetta | il cordoglio del Vaticano | “Una vita di servizio senza riserve” La sovrana e i 5 Papi | da Pio XII a Francesco

(Di giovedì 8 settembre 2022) Omologa di Papaper essere stata sia una monarca che il capo di una confessione cristiana, quella anglicana, laII viene ricordata anche in. Immediato ildi Papaespresso in un telegramma inviato al figlio, il Re Carlo III: “Profondamente addolorato nell’apprendere della morte di Sua Maestà laII, porgo sentite condoglianze a Vostra Maestà, ai membri della famiglia reale, al popolo del Regno Unito e al Commonwealth. Mi unisco volentieri a tutti coloro che piangono la sua perdita nel pregare per il riposo eterno della defuntae nel rendere omaggio alla suadial ...

Cosa succede ora che la Regina Elisabetta è morta? A prendere il suo posto, in veste di re, è il primogenito Carlo, il primo in linea di successione. Il principe del Galles, che oggi ha 73 anni, si prepara a questo momento... Domani la formalizzazione: dopo la morte della Regina Elisabetta, l'ascesa al trono del nuovo re d'Inghilterra Carlo III verrà formalizzata domani con una serie di passi. Come è stato annunciato, il nuovo Re e la Regina consorte...