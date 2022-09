Mihajlovic, addio polemico a Bologna con una lettera aperta: 'Saluto quasi tutti...' (Di giovedì 8 settembre 2022) Mihajlovic ha voluto salutare Bologna con una lunga e polemica lettera pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. "Non sono mai stato un ipocrita e non lo sarò neanche stavolta - scrive - non capisco ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 settembre 2022)ha voluto salutarecon una lunga e polemicapubblicata sulla Gazzetta dello Sport. "Non sono mai stato un ipocrita e non lo sarò neanche stavolta - scrive - non capisco ...

DiMarzio : #SerieA | @Bolognafc1909, la lettera d’addio di #Mihajlovic - calciomercatoit : ??'La mia avventura a Bologna non è stata solo calcio, è stata un'unione di anime. Non capisco quest'esonero'. Sinis… - ZedStar5 : RT @MilanPress_it: L'ex tecnico rossonero Sinisa #Mihajlovic dice addio al #Bologna con una lettera commovente ???? - neXtquotidiano : “Non capisco questo esonero”, #Mihajlovic rompe il silenzio dopo l’addio alla panchina del Bologna - TuttoMercatoWeb : Bologna, la commovente lettera di Mihajlovic: 'Dico addio a dei fratelli. Ho dato tutto me stesso' -