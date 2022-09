L’onda nera minaccia pure la comunità arcobaleno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 settembre 2022) Come sono i programmi dei partiti politici che si presentano alle prossime elezioni sulle riforme per laLGBTQIA+? Pd, +Europa, Sinistra Verdi, Movimento 5 Stelle e Unione Popolare hanno nel proprio programma la proposta di matrimonio egualitario tra coppie omosessuale che superi le attuali unioni civili. Contrario ovviamente il centrodestra (e Italexit di Paragone) ma spicca la contrarietà di Renzi e Calenda (epè proprio Renzi a rivendicare di “avere fatto per le coppie gay più di ogni altro”) e quella della coalizione di Di Maio e Tabacci. Solo M5S, Sinistra Verdi e +Europa concordano nell’educazione sessuale e affettive nelle scuole Solo M5S, Sinistra Verdi e +Europa concordano nell’educazione sessuale e affettive nelle scuole. Tutti gli altri, Pd e Unione Popolare compresi, temono evidentemente la propaganda (falsa) che in questi anni ...