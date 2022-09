La regina Elisabetta II è morta | il nuovo re è Carlo III

Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - yleniaindenial2 : RT @yleniaindenial1: io il 25 settembre voglio fare come la regina elisabetta passando a miglior vita - saradsn23 : RT @tonyxofan: *La Regina Elisabetta si risveglia miracolosamente nella bara* Carlo: -

Addio allaII: sua maestà è morta nel castello di Balmoral all'età di 96 anni. Il suo regno è durato sette decenni. Davanti a Buckingham Palace si riunisce la folla di sudditi: il nuovo re d'...Sono cinque le visite diII in Italia, che hanno consolidato il legame dellabritannica con il Bel Paese. L'ultima nel 2014: 24 ore fra Quirinale e Vaticano, ma un'occasione impareggiabile, perché l'allora ...(mi-lorenteggio.com) Londra, 8 settembre 2022 – La regina Elisabetta II, il monarca più longevo della Gran Bretagna, è morta a 96 anni dopo 70 anni sul trono, lo ha riferito Buckingham Palace. Con la ...Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dai politici italiani e internazionali per omaggiare la Regina Elisabetta II, morta nel tardo pomeriggio. Internet è andato letteralmente in tilt ...