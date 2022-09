La disobbedienza civile per il clima è in cerca di un posto nel mondo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 8 settembre 2022) Intransigenti, anti-sistema, non violenti. Più estremi, più teatrali, molto diversi rispetto ai Fridays for Future. Le ragazze e i ragazzi, le donne e gli uomini del movimento internazionale ecologista e non gerarchico Extinction Rebellion (Xr), nato in Inghilterra nel 2018 e presente in più di 70 Paesi, sono tutti sulla stessa lunghezza d’onda e sono mossi da quel senso d’urgenza che vorrebbero instillare nella mente dei politici, delle multinazionali, dei giornalisti. Si incollano ai braccioli delle sedie dei parlamentari britannici; si sdraiano in mezzo al Po in secca vestiti da sirene; fermano treni che trasportano carbone; bloccano le entrate dei palazzi del potere; si fanno trascinare via dalla polizia e tornano in piazza ancora più decisi. Che vi piacciano o meno, che sbaglino nei modi o meno, gli attivisti di Extinction Rebellion esistono e stanno avendo un impatto. E, ...