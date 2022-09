Il tragico destino di Lamin, morto folgorato da un fulmine mentre giocava a calcio (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn fulmine l’ha colpito mentre giocava a calcio con i suoi amici. E’ morto così Muhamend Lamin Dampha, un giovane 32enne del Gambia, che per cinque anni è stato ospite del centro Accoglienza ‘Damasco’ a Cautano. Il ragazzo era insieme con alcuni amici su un campo da gioco nel villaggio di ‘Jarra Ginoi’ in Gambia, nella divisione del Lower River, quando un temporale ha colpito la zona: pochi minuti e il fulmine ha centrato in pieno il 32enne. Immediati ma inutili i soccorsi: con un’ambulanza giunta subito sul luogo e i medici che, dopo aver tentato di rianimare la vittima senza successo, hanno solo potuto confermare il decesso del ragazzo. Anche alcuni suoi amici che si trovavano nelle vicinanze sono stati colpiti dall’onda d’urto provocata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUnl’ha colpitocon i suoi amici. E’così MuhamendDampha, un giovane 32enne del Gambia, che per cinque anni è stato ospite del centro Accoglienza ‘Damasco’ a Cautano. Il ragazzo era insieme con alcuni amici su un campo da gioco nel villaggio di ‘Jarra Ginoi’ in Gambia, nella divisione del Lower River, quando un temporale ha colpito la zona: pochi minuti e ilha centrato in pieno il 32enne. Immediati ma inutili i soccorsi: con un’ambulanza giunta subito sul luogo e i medici che, dopo aver tentato di rianimare la vittima senza successo, hanno solo potuto confermare il decesso del ragazzo. Anche alcuni suoi amici che si trovavano nelle vicinanze sono stati colpiti dall’onda d’urto provocata ...

