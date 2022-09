Il mestiere non amato dei funzionari russi nei territori occupati (Di giovedì 8 settembre 2022) L’auto di Artem Bardin, funzionario insediato da Mosca nella città occupata di Berdyansk, è esplosa fuori dall’edificio dell’amministrazione comunale, in cui lavor... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 settembre 2022) L’auto di Artem Bardin,o insediato da Mosca nella città occupata di Berdyansk, è esplosa fuori dall’edificio dell’amministrazione comunale, in cui lavor... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

forza_italia : Disse #Calenda: 'Non mi ricandiderò. Tornerò a fare il manager. La politica non è il mio mestiere.' #1settembre - simobatt70 : @PDUmorista Non ti conosco, ma spero per te che tu non faccia il comico di mestiere.... ?? - SimyFrant : Una coalizione post voto con #Calenda #Renzi sarebbe solo una condanna a morte x il nuovo gov.Obiettivo:larghe inte… - annascrpz : RT @Alpha___Lyrae: Essere obiettori di coscienza è un diritto, lavorare in ginecologia non lo è, ergo se non vuoi praticare aborti non sceg… - ComelloMine : RT @jadestuxedo: Ti vedremo al prossimo Festival di Sanremo? “Ci sto ragionando ovviamente, Non pensare a Sanremo, facendo questo mestiere… -