Il maltempo si abbatte su Roma e il litorale: tromba d'aria colpisce Civitavecchia (Di giovedì 8 settembre 2022) Civitavecchia – Piogge e temporali sferzano la Capitale e le località marine del litorale Romano. Tuoni è fulmini hanno dato la sveglia già dalle 7 a chi si trovava nell'Urbe. Situazione diversa nel nord della regione, dove, oltre alle piogge e all'intensa attività elettrica, si è aggiunto un mini tornado. Come dimostrano le immagini di Gianluca Perna, la tromba d'aria, che ha toccato terra, si è sviluppata intorno alle ore 9.30 nell'area a nord della cittadina, appena dietro la centrale, per poi dirigersi verso sud est. Il vortice è durato circa un quarto d'ora. Si attende ora di capire l'entità dei danni.

