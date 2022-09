Gattuso ne ha bisogno | scatenato a gennaio | doppio colpo dal Milan

(Di giovedì 8 settembre 2022) Gennaroda questa estate è l’allenatore del Valencia e sta provando a farsi largo in Liga. Il tecnico italiano non ha avuto un mercato scintillante ed anzi nel finale… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

tabellamercatob : Panchine #SerieB #Como Giacomo Gattuso avrà bisogno di un periodo di riposo prolungato Sfortunatamente in questo mo… - GoalItalia : Separazione temporanea tra il Como e Gattuso: 'Avrà bisogno di un periodo di riposo' ? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gattuso dice addio al #Como - fanpage : #Gattuso dice addio al #Como - LeBombeDiVlad : ?? #Como: #Gattuso costretto allo stop ?? Si valutano alternative #LeBombeDiVlad #LBDV #News #SerieB -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 'Giacomoavràdi un periodo di riposo prolungato' . Scrive così il Como in un comunicato ufficiale riguardo la complicata situazione allenatore: finora, il tecniconon ha potuto seguire ...La società ha così diramato questo comunicato ufficiale: "Como 1907, di comune accordo con Giacomo, comunica che il Mister avràdi un periodo di riposo prolungato. Sfortunatamente in ...Gattuso da questa estate è l'allenatore del Valencia. Il tecnico italiano non ha avuto un mercato scintillante. Caccia a centrocampisti ...C'è bisogno di chiudere un brutto periodo con una bella affermazione contro una Salernitana in piena lotta per la salvezza. C'è la necessità di una gara grintosa, qui espressa nel duello tra Nicola ...