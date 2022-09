Digitale terrestre, scadenza in arrivo: molti rischiano l’esclusione (Di giovedì 8 settembre 2022) Per il Digitale terrestre, oltre a dover tenere sotto controllo gli spostamenti della lista canali, ci sono anche alcune scadenze da ricordare. Ecco di cosa si tratta e perchè non dovete perdere questa occasione La nuova tv Digitale e i suoi cambiamenti ci accompagna ormai da molti mesi. Ma, come per ogni percorso, ci sono L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 settembre 2022) Per il, oltre a dover tenere sotto controllo gli spostamenti della lista canali, ci sono anche alcune scadenze da ricordare. Ecco di cosa si tratta e perchè non dovete perdere questa occasione La nuova tve i suoi cambiamenti ci accompagna ormai damesi. Ma, come per ogni percorso, ci sono L'articolo proviene da Consumatore.com.

annatrieste : Eccoci! Ci siamo ?? Dal 5 settembre, se vorrete, ci vediamo ?? e ci sentiamo ?? ogni giorno, in diretta direttamente… - radiokemonia : Stai ascoltando: Bill Withers-Lovely Day La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: U2-Angel Of Harlem La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Modern Talking-You Can Win If You Want (No 1 Mix '84) La musica anni 80 solo su… - M5Giulia : RT @Paolo__Ferrara: Stasera sono di nuovo in Tv. Alle ore 21:00 sarò ospite a ‘La voce di Roma’ sul Canale 11 del digitale terrestre. Ve ne… -