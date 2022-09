Crollo Roma, doccia fredda in Europa: Mourinho è senza filtri (Di giovedì 8 settembre 2022) Brutta prova in Europa League per la Roma di Josè Mourinho. Sconfitta senza scuse ed i giallorossi evidenziano ancora tante lacune. Continua il momento negativo per la Roma di Josè Mourinho. Il club giallorosso, dopo il clamoroso tonfo di Udine, cade anche in Bulgaria contro il non irresistibile Ludogorets. Mourinho mette in campo quasi tutti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 settembre 2022) Brutta prova inLeague per ladi Josè. Sconfittascuse ed i giallorossi evidenziano ancora tante lacune. Continua il momento negativo per ladi Josè. Il club giallorosso, dopo il clamoroso tonfo di Udine, cade anche in Bulgaria contro il non irresistibile Ludogorets.mette in campo quasi tutti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

