Covid in Toscana: 7 donne morte, oggi 8 settembre. E 925 nuovi contagi (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono morte 7 donne, per coronavirus, in Toscana, oggi 8 settembre 2022. Con età media di 86 anni. Mentre sono 925 i nuovi contagiati (181 confermati con tampone molecolare e 744 da test rapido antigenico) con età media di 53 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

