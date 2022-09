Come sta la Regina Elisabetta? Allarme per la sua salute, Carlo è a Balmoral (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono ore difficili, tutti sono in apprensione e i riflettori sono puntati sulla Regina Elisabetta, la sovrana di 96 anni che da giorni, ormai, sta facendo i conti con un aggravamento delle sue condizioni di salute. Nel Regno Unito, quindi, l’Allarme è concreto e le domande che si rincorrono sono sempre le stesse: Come sta? Si riprenderà? Cosa sta succedendo alla Regina Elisabetta La Regina Elisabetta due giorni fa si è mostrata in pubblico nella residenza scozzese di Balmoral: era lì per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico tra Boris Johnson e Liz Truss. La sovrana era in piedi, ma tutti hanno notato che era fragile, stanca. E ora, a distanza di qualche ora, i medici non hanno nascosto la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono ore difficili, tutti sono in apprensione e i riflettori sono puntati sulla, la sovrana di 96 anni che da giorni, ormai, sta facendo i conti con un aggravamento delle sue condizioni di. Nel Regno Unito, quindi, l’è concreto e le domande che si rincorrono sono sempre le stesse:sta? Si riprenderà? Cosa sta succedendo allaLadue giorni fa si è mostrata in pubblico nella residenza scozzese di: era lì per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico tra Boris Johnson e Liz Truss. La sovrana era in piedi, ma tutti hanno notato che era fragile, stanca. E ora, a distanza di qualche ora, i medici non hanno nascosto la ...

