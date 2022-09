**Cinema: l'attore Kim Rossi Stuart in preghiera a Medjugorie** (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - L'attore Kim Rossi Stuart si è recato nei giorni scorsi in pellegrinaggio a Medjugorie insieme alla moglie, l'attrice Ilaria Spada. A quanto apprende l'Adnkronos la coppia, che ha lasciato a casa alle cure della mamma dell'attrice il figlioletto più piccolo di cinque mesi, nato a marzo, è stata ospite di una comunità ed ha incontrato tra gli altri, durante il pellegrinaggio, il console di Mostar, Goran Grbesic. I due, secondo quanto si apprende, da Spalato hanno raggiunto in corriera Medjiugorie dove si sono affidati alla Madonna e si sono immersi in un intenso ritiro di preghiera insieme ad altri pellegrini. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - L'Kimsi è recato nei giorni scorsi in pellegrinaggio a Medjugorie insieme alla moglie, l'attrice Ilaria Spada. A quanto apprende l'Adnkronos la coppia, che ha lasciato a casa alle cure della mamma dell'attrice il figlioletto più piccolo di cinque mesi, nato a marzo, è stata ospite di una comunità ed ha incontrato tra gli altri, durante il pellegrinaggio, il console di Mostar, Goran Grbesic. I due, secondo quanto si apprende, da Spalato hanno raggiunto in corriera Medjiugorie dove si sono affidati alla Madonna e si sono immersi in un intenso ritiro diinsieme ad altri pellegrini.

RadioItalia : Harry Styles ????? L’attore e cantante è a #Venezia79 per presentare il film di Olivia Wilde (sua compagna) “Don’t… - ethxchosen : RT @chevitadelc4zz0: Lui si sentiva invisibile e adesso è al festival del cinema di Venezia e verrà premiato come miglior attore rivelazion… - marco_sferini : RT @MarcoRavera1: L'8 settembre del 1977 moriva Zero Mostel attore che lavorò al fianco di Humprey Bogart, per poi finire nella 'lista nera… - nnastyxmir : RT @chevitadelc4zz0: Lui si sentiva invisibile e adesso è al festival del cinema di Venezia e verrà premiato come miglior attore rivelazion… - __drunkfairy : RT @namelessniic: buongiorno è il giorno in cui il nostro bambino prezioso viene premiato come migliore attore rivelazione alla mostra del… -