Chiara Ferragni "punita" da Tod's. L'influencer non è più membro indipendente del cda (Di giovedì 8 settembre 2022) Chiara Ferragni, retribuita dalla società per prestazioni "occasionali ", non può più essere giudicata super partes nel consiglio di amministrazione Chiara Ferragni non è più membro indipendente del cda di Tod's, anche se resta membro del consiglio di amministrazione. La notizia è stata resa nota dalla stessa azienda di proprietà della famiglia Della Valle che ha motivato la decisione spiegando che sarebbero "venuti meno meno i requisiti di indipendenza" dell'imprenditrice digitale. Il cda di Tod's – si legge nella nota dell'azienda – ha "preso atto della diChiarazione resa dal consigliere Chiara Ferragni in ordine al venire meno, in capo alla stessa, dei requisiti per poter essere ...

