Basket, Europei 2022: calendario, programma, orari e diretta tv ottavi di finale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il calendario con il programma, gli orari e come vedere in diretta tv le partite degli ottavi di finale degli Europei 2022 di Basket. Terminata la fase a gironi, saranno 16 le squadre che saranno impegnate a partire dagli ottavi di finale, le cui partite si terranno integralmente in Germania, più precisamente a Berlino. C’è anche l’Italia, che con qualche patema di troppo ha superato il girone battendo la Croazia rimediando al brutto passaggio a vuoto contro l’Ucraina. Tutte le partite saranno visibili in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICHE ottavi DI finale Sabato 10 settembre 2° gruppo ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilcon il, glie come vedere intv le partite deglidideglidi. Terminata la fase a gironi, saranno 16 le squadre che saranno impegnate a partire daglidi, le cui partite si terranno integralmente in Germania, più precisamente a Berlino. C’è anche l’Italia, che con qualche patema di troppo ha superato il girone battendo la Croazia rimediando al brutto passaggio a vuoto contro l’Ucraina. Tutte le partite saranno visibili intv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICHEDISabato 10 settembre 2° gruppo ...

