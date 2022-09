Asfalto bagnato, 22enne finisce con l’auto in un canale: illeso (Di giovedì 8 settembre 2022) Clusone. Forse a causa dell’Asfalto bagnato, un’auto con a bordo un ragazzo di 22 anni è finita fuori strada giovedì mattina, 8 settembre, poco dopo le 8,30, sulla provinciale della Valle Seriana finendo in un canale artificiale. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto e liberato il conducente, praticamente illeso. Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 settembre 2022) Clusone. Forse a causa dell’, un’auto con a bordo un ragazzo di 22 anni è finita fuori strada giovedì mattina, 8 settembre, poco dopo le 8,30, sulla provinciale della Valle Seriana finendo in unartificiale. Sul posto sono intervenutemedica e l’ambulanza, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezzae liberato il conducente, praticamente

webecodibergamo : Scivola sull’asfalto bagnato e finisce con l’auto in un canale: illeso 22enne-Foto - seaprogliocchi : RT @socrate_martina: non mi abituerò mai allo stupore misto goduria che provo quando metto il naso fuori da casa e sento l’odore di asfalto… - stellapasquinii : RT @socrate_martina: non mi abituerò mai allo stupore misto goduria che provo quando metto il naso fuori da casa e sento l’odore di asfalto… - socrate_martina : non mi abituerò mai allo stupore misto goduria che provo quando metto il naso fuori da casa e sento l’odore di asfalto bagnato ?? - blvrry4 : l'odore dell'asfalto bagnato ???? -