Addio Inter e ribaltone | Lukaku | doccia fredda per i tifosi

Leggi su serieanews

(Di giovedì 8 settembre 2022) Resta un rebus il futuro di, tornato all’in prestito secco: per lui è pronto a farsi avanti in maniera concreta un altro club. Clima pesante in casa, dopo la sconfitta subita in casa ieri per mano del Bayern Monaco. Per i nerazzurri si tratta infatti del terzo passo falso in 4 partite, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.