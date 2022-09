A Nuova Florida i funerali di Charlotte, la giovane di Ardea morta in un incidente stradale (Di giovedì 8 settembre 2022) Ardea – Sabato 10 settembre l’ultimo saluto a Charlotte Mannarino, la giovane di Ardea morta il 6 settembre al San Camillo di Roma in seguito a un incidente avvenuto domenica scorsa. Come annunciato dalla famiglia, sabato, dalle ore 8:30 alle ore 11:00, presso l’ospedale San Camillo, si terrà la camera ardente. A seguire, alle ore 12:00, i solenni funerali nella chiesa di San Gaetano da Thiene, a Nuova Florida, località di Ardea. Dopo il decesso, avvenuto a due giorni dal sinistro, i genitori hanno dato il via libera alla donazione degli organi. Un ultimo gesto d’amore. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardeailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022)– Sabato 10 settembre l’ultimo saluto aMannarino, ladiil 6 settembre al San Camillo di Roma in seguito a unavvenuto domenica scorsa. Come annunciato dalla famiglia, sabato, dalle ore 8:30 alle ore 11:00, presso l’ospedale San Camillo, si terrà la camera ardente. A seguire, alle ore 12:00, i solenninella chiesa di San Gaetano da Thiene, a, località di. Dopo il decesso, avvenuto a due giorni dal sinistro, i genitori hanno dato il via libera alla donazione degli organi. Un ultimo gesto d’amore. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...

ilfaroonline : A Nuova Florida i funerali di Charlotte, la giovane di Ardea morta in un incidente stradale - oursoccer19 : Encerrado - Série D Itália Nuova Florida 1-1 Alma Juventus Pineto 4-3 Termoli Porto d'Ascoli 2-0 Avezzano Tolen… - ftg_soccer : GOAL! Buriram United in Thailand Thai Premier League Buriram United 2-2 BG Pathum United GOAL! Team Nuova Florida i… - MercRF : RT @homersimo: Il momento è giunto: oggi alle 20:17 si aprirà la nuova finestra di lancio per #Artemis_1 In questa immagine, ecco il razz… - homersimo : Il momento è giunto: oggi alle 20:17 si aprirà la nuova finestra di lancio per #Artemis_1 In questa immagine, ecc… -