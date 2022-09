16 anni, figlio di noti commercianti, in fin di vita dopo una rissa a Palma Campania. Aggredito a calci e pugni (Di giovedì 8 settembre 2022) Ha 16 anni, e’ uno studente perbene appartenente a una famiglia stimata. Dalla scorsa notte rischia la vita, ricoverato nell’ospedale di Nola, per essere stato violentemente colpito, a quanto pare durante una lite con alcuni coetanei poi trasformatasi in selvaggia aggressione. La vicenda scuote Palma Campania, piccolo e tranquillo paese della provincia napoletana a meta’ tra il Nolano e la zona vesuviana. All’indomani dei funerali a Gragnano del 13 enne che si sarebbe tolto la vita in seguito alle persecuzioni da parte di una baby gang di bulli, si accendono nuovamente i riflettori sulla violenza tra giovanissimi che negli ultimi mesi imperversa nel Napoletano. Non si conoscono ancora dettagli sulla dinamica del ferimento del 16 enne, ma e’ probabile che sia rimasto coinvolto in una disputa per futili ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Ha 16, e’ uno studente perbene appartenente a una famiglia stimata. Dalla scorsa notte rischia la, ricoverato nell’ospedale di Nola, per essere stato violentemente colpito, a quanto pare durante una lite con alcuni coetanei poi trasformatasi in selvaggia aggressione. La vicenda scuote, piccolo e tranquillo paese della provincia napoletana a meta’ tra il Nolano e la zona vesuviana. All’indomani dei funerali a Gragnano del 13 enne che si sarebbe tolto lain seguito alle persecuzioni da parte di una baby gang di bulli, si accendono nuovamente i riflettori sulla violenza tra giovanissimi che negli ultimi mesi imperversa nel Napoletano. Non si conoscono ancora dettagli sulla dinamica del ferimento del 16 enne, ma e’ probabile che sia rimasto coinvolto in una disputa per futili ...

