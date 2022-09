(Di mercoledì 7 settembre 2022) Una potente esplosione è stata avvertita nella città di Energodar, nella regione di, dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa. L’di fermare i bombardamenti sull’impianto e nei suoi dintorni e di stabilire «una zona di sicurezza». Sempre la missioneha osservato danni in diversee tra questi alcuni «vicino agli edifici del reattore». il rappresentante di Pechino al Consiglio di sicurezza Onu:?«Il mondo non può permettersi un altro disastro nucleare»

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - bizcommunityit : Ucraina ultime notizie. Bombe su Zaporizhzhia, Cina: «Davvero preoccupanti». Aiea chiede una safe ... - infoitinterno : Ucraina ultime notizie. Bombe su Zaporizhzhia, Cina: «Davvero preoccupanti». Aiea chiede una safe zone - FGuardiella : Ucraina ultime notizie. Bombe su Zaporizhzhia, Cina:?«Davvero preoccupanti». Aiea chiede una safe zone Una potente… - FrancescaDiSpi4 : RT @sole24ore: ?? Una potente esplosione è stata avvertita a Energodar, nella regione dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa… -

Per il presidente russo la 'crisi alimentare aumenterà' ed è forte il 'rischio carastrofe'. E ancora: 'La qualità della vita in Europa è stata sacrificata alla dittatura Usa'. 'L'inverno sarà lungo, ...È il 196° giorno di guerra in. Prosegue la controffensiva delle forze armate ucraine nell'Oblast di Kherson. Le truppe di ...afferma di aver condotto circa 30 strike aerei nel corso delle...Roma, 7 set. (LaPresse) - "Quasi tutto il grano esportato dall'Ucraina è andato nei paesi dell'Ue, e non ai Paesi più poveri, che hanno preso solo due navi.Artem Bardin, il comandante dell'amministrazione di occupazione russa della città ucraina di Berdyansk, nell'Oblast di Zaporizhzhia, è morto ferito ieri da una bomba ...