Traffico Roma del 07-09-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio continuano le cose sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna tra la via del Mare l’ardeatina altre cose in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria È tra la diramazionesud della via Ardeatina incolonnamenti per lavori sulla Pontina in corrispondenza di via di Decima Verso il raccordo anulare rallentamenti lungo la tangenziale est e tra via dei Colli della Farnesina in direzione San Giovanni è ancora alla della Salaria in direzione del Foro Italico in queste ore Comunque ilin aumento prudenza per un incidente segnalato in via Cilicia tra la Cristoforo Colombo e Piazza Galeria Per quanto riguarda i trasporti sulla lineaCassino ilferroviario è rallentato tra Ciampino e Colle Mattia a causa di un inconveniente tecnico alla ...