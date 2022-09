Studio riservato terrorizza il Pd. Disastro in vista e guerra interna a Letta (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'appello al "voto utile" di Enrico Letta che chiede agli elettori almeno un "4 per cento in più" rispetto a quanto i sondaggi attribuiscono al Pd non è stato fatto a caso, ma ha alla base un documento che preoccupa e non poco il Nazareno. Si tratta di uno Studio riservato commissionato dal Partito democratico e planato sulle scrivanie dei dem secondo cui l'unica speranza per Letta e compagni è una iniezione di almeno il 4 per cento di voti rispetto alle stime se vogliono scongiurare il "cappotto" del centrodestra. Si tratta infatti dell'unica chance per "rendere pienamente contendibili 24 collegi uninominali finora considerati persi. Blindare la vittoria in altri quindici. E conquistare 23 scranni in più nel proporzionale", è l'analisi riservata del Pd secondo quanto riporta Repubblica. L'obiettivo di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'appello al "voto utile" di Enricoche chiede agli elettori almeno un "4 per cento in più" rispetto a quanto i sondaggi attribuiscono al Pd non è stato fatto a caso, ma ha alla base un documento che preoccupa e non poco il Nazareno. Si tratta di unocommissionato dal Partito democratico e planato sulle scrivanie dei dem secondo cui l'unica speranza pere compagni è una iniezione di almeno il 4 per cento di voti rispetto alle stime se vogliono scongiurare il "cappotto" del centrodestra. Si tratta infatti dell'unica chance per "rendere pienamente contendibili 24 collegi uninominali finora considerati persi. Blindare la vittoria in altri quindici. E conquistare 23 scranni in più nel proporzionale", è l'analisi riservata del Pd secondo quanto riporta Repubblica. L'obiettivo di ...

