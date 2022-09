Spalletti: «Ronaldo al Napoli? Un po’ di sogno me l’ero fatto» (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del tecnico partenopeo Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Prime Video delle voci su Cristiano Ronaldo al Napoli. Ecco le parole del tecnico partenopeo: «Poteva essere nostro? Ne ha parlato il direttore Giuntoli, dicendo che non c’è mai stata nessuna trattativa seria: per me un po’ di sogno me l’ero fatto. Perché poi vederlo giocare accanto a Osimhen sarebbe stato bellissimo. Io l’avrei visto vicino ad Osimhen, perlomeno non avrei voluto privarmi di Osimhen». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del tecnico partenopeo Lucianoha parlato ai microfoni di Prime Video delle voci su Cristianoal. Ecco le parole del tecnico partenopeo: «Poteva essere nostro? Ne ha parlato il direttore Giuntoli, dicendo che non c’è mai stata nessuna trattativa seria: per me un po’ dime. Perché poi vederlo giocare accanto a Osimhen sarebbe stato bellissimo. Io l’avrei visto vicino ad Osimhen, perlomeno non avrei voluto privarmi di Osimhen». L'articolo proviene da Calcio News 24.

