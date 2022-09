Si fingono donne sui social: l'attacco hacker degli ucraini per scovare i soldati russi (Di mercoledì 7 settembre 2022) La storia resa pubblica dal Financial Times racconta in che modo un hacker ucraino è riuscito a scoprire la posizione di una base militare russa Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 settembre 2022) La storia resa pubblica dal Financial Times racconta in che modo unucraino è riuscito a scoprire la posizione di una base militare russa

veronicarenoire : È tutta un'illusione, queste donne non son magiche se fingono un orgasmo, sanno anche finger di piangere, non fare… - qnazionale : Si fingono donne per scovare i soldati russi: la trappola degli hacker ucraini - himeralive : I carabinieri hanno denunciato due donne alla Procura della Repubblica due donne palermitane, una quarantaduenne e… - SiciliaTV : Si sono finte sentimentalmente interessate, e sonoriuscite ad appropriarsi di parte del patrimonio...… - darthgaIaxy : RT @sapphigrl: quando ha scritto ‘sia quelle che si fingono parte del twitter calcio’ c’ho letto un certo disgusto anche per le pick me a t… -