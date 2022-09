Roma, tablet ai vigili per la rilevazione dei sinistri. Il sindacato: ‘Manca una formazione adeguata’ (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma. Fa discutere la scelta effettuata dal comando della Polizia Locale di introdurre, con decorrenza immediata a partire dallo scorso 29 agosto, i tablet per la rilevazione dei sinistri stradali da parte di tutto il personale con servizio esterno. In merito, sono state diverse le criticità sollevate dai sindacati. È proprio sulla base di quest’ultime che si è concordata una prima fase sperimentale così da effettuare tutte le valutazioni del caso e provvedere all’eliminazione delle problematiche riscontate. Il dissenso dei sindacati Rispetto a quest’ultime alcuni dei punti dolenti registrati ed espressi dai sindacati sono stati: la necessità di un’adeguata formazione — specifica e pratica — di tutto il Personale sul sistema, interventi sullo stesso considerando che chiunque abbia l’accesso può ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022). Fa discutere la scelta effettuata dal comando della Polizia Locale di introdurre, con decorrenza immediata a partire dallo scorso 29 agosto, iper ladeistradali da parte di tutto il personale con servizio esterno. In merito, sono state diverse le criticità sollevate dai sindacati. È proprio sulla base di quest’ultime che si è concordata una prima fase sperimentale così da effettuare tutte le valutazioni del caso e provvedere all’eliminazione delle problematiche riscontate. Il dissenso dei sindacati Rispetto a quest’ultime alcuni dei punti dolenti registrati ed espressi dai sindacati sono stati: la necessità di un’adeguata— specifica e pratica — di tutto il Personale sul sistema, interventi sullo stesso considerando che chiunque abbia l’accesso può ...

CorriereCitta : Roma, tablet ai vigili per la rivelazione dei sinistri. Il sindacato: ‘Manca una formazione adeguata’ - glncipriani : Corriere della Sera Alzheimer: esercitarsi con un tablet a casa per sconfiggere l’«anomia» Un gruppo di ricercatori… - unaltracanzone : ??Bodrum abbiamo acchitato il balconcino della camera dei nostri amici per vedere la roma da un tablet che manco co… - Di_Asto : Magari, finalmente, sgombereranno pure CasaPound... IL PROGRAMMA<BR>ROMA La prima casa non sar - _wesleyxsmile : buongiorno Chelsea e Roma giocano alla stessa ora una sul tablet e l'altra sulla tv appost -